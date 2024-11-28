В Приангарье сотрудников ГИБДД подозревают в получении взяток

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела по материалам УФСБ России по Иркутской области в отношении 10 фигурантов. Они обвиняются в совершении 69 эпизодов преступления, предусмотренного п. “а” ч. 5 ст. 290 (получение взятки организованной группой)». По версии следствия, с 2019 по 2022 год начальник РЭО ГИБДД, действуя в составе организованной группы с другими должностными лицами своего подразделения и заинтересованными предпринимателями, организовал незаконную деятельность по успешной сдаче квалификационных экзаменов на право управления транспортным средством", — сообщили в СК.