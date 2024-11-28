В Приангарье сотрудников ГИБДД подозревают в получении взяток

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела по материалам УФСБ России по Иркутской области в отношении 10 фигурантов. Они обвиняются в совершении 69 эпизодов преступления, предусмотренного п. “а” ч. 5 ст. 290 (получение взятки организованной группой)». По версии следствия, с 2019 по 2022 год начальник РЭО ГИБДД, действуя в составе организованной группы с другими должностными лицами своего подразделения и заинтересованными предпринимателями, организовал незаконную деятельность по успешной сдаче квалификационных экзаменов на право управления транспортным средством", — сообщили в СК.
По данным прокуратуры Иркутской области, от 69 граждан они получили деньги на общую сумму более 2 млн рублей. Фигуранты дела с помощью специальных технических средств за вознаграждение в размере от 20 до 100 тыс. рублей помогали кандидатам в водители. Знания ПДД у будущих водителей не проверялись. «Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками отдела в городе Братске УФСБ России по Иркутской области при содействии сотрудников собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области», — отметили в СК.
В региональном главке МВД добавили, что в настоящее время все фигуранты уголовного дела уволены из органов.