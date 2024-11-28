Ростовского вице-губернатора арестовали на два месяца: что известно о нем и его деятельности

Кушнарева назначили помощником губернатора, затем он возглавлял аппарат главы региона. С 2014 по 2016 год руководил областным министерством транспорта. После Кушнарев стал главой администрации Ростова-на-Дону. Эту должность он занимал до 2019 года. В годы его управления городом произошел знаменитый пожар в центре, когда сгорели несколько кварталов частного сектора вблизи Театральной площади. С 2021 года занимал кресло депутата Государственной думы Российской Федерации.