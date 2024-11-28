Ростовского вице-губернатора арестовали на два месяца: что известно о нем и его деятельности

Кировский районный суд города Ростова-на-Дону арестовал на двухмесячный срок заместителя губернатора и министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Это следует из сообщения объединенной пресс-службы судов области.
По информации «Интерфакса», официально высокопоставленный чиновник арестован как обвиняемый по статье 222 УК РФ за незаконное хранение оружия. Но ранее местное СМИ «Городской репортер» сообщало, что вице-губернатора заподозрили в получении крупной взятки в размере 27 млн рублей. Вместе с ним задержали и Дмитрия Мамелко — заместителя министра транспорта региона.
Виталий Кушнарев родился в 1975 году, а в органы власти пришел практически сразу после окончания вуза, в 1998 году. Резкий взлет карьеры Кушнарева, работавшего в отделе промышленности и строительства администрации Белокалитвенского района, произошел в 2010 году. Тогда губернатором Ростовской области стал недавно отправленный в отставку Василий Голубев.
Кушнарева назначили помощником губернатора, затем он возглавлял аппарат главы региона. С 2014 по 2016 год руководил областным министерством транспорта. После Кушнарев стал главой администрации Ростова-на-Дону. Эту должность он занимал до 2019 года. В годы его управления городом произошел знаменитый пожар в центре, когда сгорели несколько кварталов частного сектора вблизи Театральной площади. С 2021 года занимал кресло депутата Государственной думы Российской Федерации.
Заместителем губернатора и министром транспорта региона его назначили в июне 2024 года, однако долго проработать на данной должности без проблем ему не удалось. Впрочем, в региональном правительстве после задержания министра транспорта и его заместителя сообщили, что Минтранс Ростовской области работает в штатном режиме.