Расследование инцидента с Ан-2 в Салавате может быть продлено

Как сообщал «Ъ-Уфа», вечером 26 ноября в Салавате самолет Ан-2 авиакомпании «Русавиа», выполнявший аэрофотосъемку, обстреляли с земли. По-видимому, в темноте его приняли за украинский БПЛА. На борту находились три человека — два пилота и оператор аэрофотосъемки, имелось разрешение на полет. Пролетая над городом, самолет попал под обстрел. Командир экипажа доложил об этом диспетчерам и вернулся в Уфу. В результате инцидента никто не пострадал, самолет благополучно приземлился в расположенной в 150 км Уфе.