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Грузовик опрокинулся из-за стаи собак на дороге под Светлогорском

Стая собак стала причиной жесткого ДТП под Светлогорском.

Источник: Комсомольская правда

В Светлогорске водитель грузовика пострадал из-за стаи собак, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Серьезная авария произошла 27 ноября на трассе Р-82, направлением Октябрьский — Паричи — Речица. Около 16.30 часов 58-летний водитель грузовика МАЗ с полуприцепом ехал от города Речица в сторону Светлогорска и попал в ДТП.

Мужчина сказал, что на дорогу выбежала стая собак, он применил экстренное торможение, но не стравился с управлением из-за чего грузовик съехал в кювет.

— В результате происшествия водитель с травмами госпитализирован, — прокомментировали в пресс-службе.

Также два человека погибли и четыре ранены в двух жестких ДТП в Витебской области, которые произошли почти одновременно.