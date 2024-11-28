Грузовик опрокинулся из-за стаи собак на дороге под Светлогорском

В Светлогорске водитель грузовика пострадал из-за стаи собак, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
Серьезная авария произошла 27 ноября на трассе Р-82, направлением Октябрьский — Паричи — Речица. Около 16.30 часов 58-летний водитель грузовика МАЗ с полуприцепом ехал от города Речица в сторону Светлогорска и попал в ДТП.
Мужчина сказал, что на дорогу выбежала стая собак, он применил экстренное торможение, но не стравился с управлением из-за чего грузовик съехал в кювет.
— В результате происшествия водитель с травмами госпитализирован, — прокомментировали в пресс-службе.
Также два человека погибли и четыре ранены в двух жестких ДТП в Витебской области, которые произошли почти одновременно.