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В Ишимбае живодер выкинул собаку с 4 этажа

Ранее местный житель прогуливался и гладил пса, который пристал к нему на улице.

В Ишимбае живодер выкинул собаку с 4 этажа. Ранее местный житель прогуливался и гладил пса, который пристал к нему на улице. Это зафиксировали камеры домофона.

Сообщается, что инцидент произошел в доме по ул. Губкина, 48. После прогулки мужчина завел уличную собаку домой. Через некоторое время она упала под окнами и скончалась через несколько минут от полученных травм. Животное успело издать лишь несколько звуков.

Жители дома хотят найти живодера и наказать его за жестокость. Во время обращения в полицию им сообщили, что выпишут за это лишь административный штраф.

Отметим, что в местных соцсетях происшествие вызвало бурное обсуждение. В городской ветстанции нет возможностей для экспертизы трупа, жители планируют собрать деньги и отправить погибшую собаку в Уфу или Оренбург.