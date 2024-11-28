В Ишимбае живодер выкинул собаку с 4 этажа. Ранее местный житель прогуливался и гладил пса, который пристал к нему на улице. Это зафиксировали камеры домофона.
Сообщается, что инцидент произошел в доме по ул. Губкина, 48. После прогулки мужчина завел уличную собаку домой. Через некоторое время она упала под окнами и скончалась через несколько минут от полученных травм. Животное успело издать лишь несколько звуков.
Жители дома хотят найти живодера и наказать его за жестокость. Во время обращения в полицию им сообщили, что выпишут за это лишь административный штраф.
Отметим, что в местных соцсетях происшествие вызвало бурное обсуждение. В городской ветстанции нет возможностей для экспертизы трупа, жители планируют собрать деньги и отправить погибшую собаку в Уфу или Оренбург.