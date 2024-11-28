Возбуждено дело о хищении земель Сочинского нацпарка на 1 млрд рублей

Он уточнил, что схема использования подложных документов также применялась в СНТ «Меркурий», где были похищены 3,7 гектара земель нацпарка стоимостью 653 миллиона рублей. Поскольку участки не использовались по целевому назначению, их в период с 2023 по 2024 годы по решению суда, иск в который был подан сочинским межрайонным природоохранным прокурором, вернули в госсобственность. Просветов и Расторгуева пытаются оспорить это решение от имени аффилированных лиц, выступавших членами СНТ «Меркурий», добавил собеседник.