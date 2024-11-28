Возбуждено дело о хищении земель Сочинского нацпарка на 1 млрд рублей

По его данным, следствие полагает, что ОПГ, созданная под руководством Дмитрия Просветова, занимается «отмыванием преступных доходов» через строительный холдинг «Грас», который возводит жилье на юге России с 2006 года. Предположительно, Просветов, используя деньги, выведенные в теневой оборот, активно применял схему по захвату земель, в том числе принадлежавших нацпарку.
Следствие считает его сообщниками руководителя риэлторского агентства недвижимости «Рим» Ирину Расторгуеву, которая позиционирует себя как председатель сочинского садового товарищества «Меркурий», а также местных риелторов и общественников нескольких организаций. Предположительно, участники ОПГ, используя подложные документы, оформляли на аффилированных лиц сведения об их членствах в садовых товариществах «Меркурий» и «Сутугинское», свидетельства о праве пользования землей, после чего регистрировали участки в собственность в Росреестре.
«Объекты недвижимости оформлены на 68 подставных лиц. В последующем весь незаконно выбывший земельный фонд площадью 18,6 га стоимостью 1 миллиард рублей оформили на принадлежащие им бизнес-структуры, которые реализовали данные земли под коммерческую застройку», — сказал собеседник, добавив, что похищенный миллиард были выведен на счета аффилированных офшорных компаний, зарегистрированных на Сент-Китс и Невисе и Британских Виргинских островах.
По его словам, обстоятельства хищения земель с использованием СНТ «Сутугинское» стали предметом расследования уголовного дела по статьям о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ч.4 ст. 174.1 УК РФ).
Он уточнил, что схема использования подложных документов также применялась в СНТ «Меркурий», где были похищены 3,7 гектара земель нацпарка стоимостью 653 миллиона рублей. Поскольку участки не использовались по целевому назначению, их в период с 2023 по 2024 годы по решению суда, иск в который был подан сочинским межрайонным природоохранным прокурором, вернули в госсобственность. Просветов и Расторгуева пытаются оспорить это решение от имени аффилированных лиц, выступавших членами СНТ «Меркурий», добавил собеседник.