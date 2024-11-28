Калининградка стала жертвой мошенников, выдававших себя за реального туроператора

Аферисты написали женщине в мессенджере, представились менеджерами по дополнительному заработку и пообещали лёгкие деньги за выполнение заданий в сфере бронирования отелей. Сначала калининградка даже получала небольшие суммы, но вскоре бронирование стало более дорогостоящим. Когда перечисленная потерпевшей сумма достигла почти 700 000 рублей, из которых лишь 18 000 рублей были её личными накоплениями, а остальные — кредитными средствами, связь с псевдоменеджерами пропала, а веб-страница сайта оказалась недоступна.