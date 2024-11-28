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В Славском районе микроавтобус улетел в кювет, чтобы избежать столкновения с «Гольфом»

Пострадали три человека.

В Славском районе случилось ДТП с тремя пострадавшими. О случившемся рассказали в областной ГИБДД.

27 ноября на трассе «Гвардейск — Неман — граница с Литвой» ехал «Фольксваген Гольф», 33-летняя женщина-водитель которого не уступила дорогу. Она создала помеху для движения микрику «Фольксваген Транспортер». Чтобы избежать столкновения, тот выехал на встречку и улетел в кювет, где машина перевернулась.

53-летние водитель и пассажир микроавтобуса были госпитализированы, 23-летний пассажир получил телесные повреждения. Девушка из «Гольфа» не пострадала.

ГИБДД