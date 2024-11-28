Адвокату Дмитрию Талантову дали семь лет колонии за фейки об армии

Дмитрий Талантов разместил пять постов в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и заблокирована) с резкой оценкой происходящего на Донбассе. Во время рассмотрения уголовного дела он заявлял, что не считает это преступлением, поскольку в сообщениях «фиксируются события» и отсутствуют признаки политической ненависти. Однако психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что информация в постах призвана разжигать враждебность к армии РФ и представителям власти.