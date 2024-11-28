В Ростовской области после ДТП с «КамАЗом» пострадал водитель легковушки

На трассе в Ростовской области после ДТП с «КамАЗом» пострадал водитель «ВАЗа». Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла в первой половине дня 28 ноября на автодороге Азов — Староминская. Предварительно, 21-летний водитель «ВАЗ-21014» выехал на встречную полосу, и после этого произошло столкновение с грузовой машиной.
— Пострадавший водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу. Сотрудники полиции сейчас выясняют обстоятельства происшествия, — рассказали в Госавтоинспекции.
Донским автолюбителям напоминают: на дорогах нужно строго соблюдать ПДД. Необходимо постоянно следить за скоростью и дистанцией, нельзя выполнять резкие маневры.