Олбани
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Новосибирской области предстанет перед судом за убийство двух лосей

Мужчине грозит лишение свободы и крупный штраф.

Прокуратура Болотнинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной охоте в отношении местного жителя. Об этом в четверг, 28 ноября сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как установили следователи, в марте текущего года находившийся в лесном массиве на территории Болотнинского районе мужчина застрелил двух лосей, не имея на то никаких разрешительных документов. В результате природным ресурсам региона был причинён ущерб в 800 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Болотнинский районный суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в рамках дела был заявлен иск о взыскании причинённого преступлением ущерба.