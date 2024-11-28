Житель Новосибирской области предстанет перед судом за убийство двух лосей

Прокуратура Болотнинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной охоте в отношении местного жителя. Об этом в четверг, 28 ноября сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как установили следователи, в марте текущего года находившийся в лесном массиве на территории Болотнинского районе мужчина застрелил двух лосей, не имея на то никаких разрешительных документов. В результате природным ресурсам региона был причинён ущерб в 800 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в Болотнинский районный суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в рамках дела был заявлен иск о взыскании причинённого преступлением ущерба.