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Иномарка сбила ребенка на переходе в Новосибирске

ДТП произошло в Калининском районе.

Источник: ГАИ Новосибирской области

В Калининском районе иномарка сбила мальчика, переходившего дорогу. Авария произошла на улице Столетова.

— Водитель-мужчина, управляя автомобилем «Хонда-Аккорд», двигался по улице Столетова и в пути следования напротив дома № 7 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход — мальчик 2017 года рождения, — сообщили в ГАИ Новосибирской улице.

Ребенка увезли в больницу. Какие именно травмы получил мальчик, установят врачи. На место прибыл наряд ДПС. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.