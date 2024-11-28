Иномарка сбила ребенка на переходе в Новосибирске

В Калининском районе иномарка сбила мальчика, переходившего дорогу. Авария произошла на улице Столетова.
— Водитель-мужчина, управляя автомобилем «Хонда-Аккорд», двигался по улице Столетова и в пути следования напротив дома № 7 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход — мальчик 2017 года рождения, — сообщили в ГАИ Новосибирской улице.
Ребенка увезли в больницу. Какие именно травмы получил мальчик, установят врачи. На место прибыл наряд ДПС. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.