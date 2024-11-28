56 человек спасли на пожаре в многоэтажке Иркутска

В Иркутске машинка для майнинга стала причиной пожара в многоэтажке. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области, пламя разбушевались в переулке Археолога М. Герасимова. 56 человек, в том числе восемь детей самостоятельно эвакуировались из дома до прибытия пожарных.
— Пожар возник из-за короткого замыкания в майнинговом оборудовании, которое находилось на балконе одной из квартир. Провода, соединенные с устройством загорелись, что привело к воспламенению домашних вещей, — поделились спасатели.
Огонь успел повредить пять квадратных метров. Чтобы потушить пламя, привлекали два десятка специалистов и шесть единиц техники. Погибших и пострадавших избежали.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре неизвестные повредили светильник в новом парке вдоль реки Ушаковки.