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56 человек спасли на пожаре в многоэтажке Иркутска

В одной из квартир загорелась машинка для майнинга.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске машинка для майнинга стала причиной пожара в многоэтажке. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области, пламя разбушевались в переулке Археолога М. Герасимова. 56 человек, в том числе восемь детей самостоятельно эвакуировались из дома до прибытия пожарных.

— Пожар возник из-за короткого замыкания в майнинговом оборудовании, которое находилось на балконе одной из квартир. Провода, соединенные с устройством загорелись, что привело к воспламенению домашних вещей, — поделились спасатели.

Огонь успел повредить пять квадратных метров. Чтобы потушить пламя, привлекали два десятка специалистов и шесть единиц техники. Погибших и пострадавших избежали.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре неизвестные повредили светильник в новом парке вдоль реки Ушаковки.