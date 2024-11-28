56 человек спасли на пожаре в многоэтажке Иркутска

В Иркутске машинка для майнинга стала причиной пожара в многоэтажке. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области, пламя разбушевались в переулке Археолога М. Герасимова. 56 человек, в том числе восемь детей самостоятельно эвакуировались из дома до прибытия пожарных.