Нашел кучу денег и купил машину: «удачный» день обернулся для мужчины делом о краже

В то же время в Самарской области полиция задержала 31-летнего жителя Нефтегорска, который собирался заняться наркокурьерством. Его поймали неподалеку от трассы, ведущей в Оренбург. Мужчина признался, что нашел «работу» в интернете: ему предстояло забирать запрещенные вещества из тайников, фасовать и раскладывать по новым местам. Работодатель обещал большие деньги, но поездка закончилась арестом.