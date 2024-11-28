Нашел кучу денег и купил машину: «удачный» день обернулся для мужчины делом о краже

Полиция Екатеринбурга задержала 25-летнего жителя Асбеста, подозреваемого в крупной краже. Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, мужчина получил деньги, найдя их при весьма необычных обстоятельствах.
К правоохранителям обратился 33-летний екатеринбуржец, заявивший, что 22 ноября в районе перекрестка улиц Щербакова и Широкого переулка он потерял клатч. Внутри были документы и крупная сумма — 785 тысяч рублей.
Оперативники быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался водитель из Асбеста. По его словам, передвигаясь на автомобиле, он заметил лежащую на дороге сумку и решил проверить её содержимое. Увидев деньги, мужчина не растерялся: он купил себе BMW, десятый iPhone, умные часы Apple Watch и золотую цепочку.
Однако роскошь оказалась недолговечной. Все приобретенные вещи изъяли, а документы и сам клатч вернули законному владельцу. В отношении находчивого водителя возбуждено дело по статье о краже в крупном размере. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
В то же время в Самарской области полиция задержала 31-летнего жителя Нефтегорска, который собирался заняться наркокурьерством. Его поймали неподалеку от трассы, ведущей в Оренбург. Мужчина признался, что нашел «работу» в интернете: ему предстояло забирать запрещенные вещества из тайников, фасовать и раскладывать по новым местам. Работодатель обещал большие деньги, но поездка закончилась арестом.