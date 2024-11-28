В конфликте со стрельбой в центре Москвы участвовали до восьми человек

27 ноября в одном из кафе на Большой Никитской улице между посетителями произошел конфликт. Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу. В результате один из них несколько раз выстрелил в сторону оппонента, предположительно, из травматического оружия. После чего все участники скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.