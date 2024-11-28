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В конфликте со стрельбой в центре Москвы участвовали до восьми человек

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. До восьми человек участвовали в конфликте со стрельбой на Большой Никитской улице в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Правоохранители разыскивают до восьми человек, участвовавших в конфликте на Большой Никитской улице, где накануне произошла стрельба», — сказал собеседник агентства.

27 ноября в одном из кафе на Большой Никитской улице между посетителями произошел конфликт. Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу. В результате один из них несколько раз выстрелил в сторону оппонента, предположительно, из травматического оружия. После чего все участники скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что, предварительно, ранен один человек.