Три студента подозреваются в краже 7,7 млн рублей у участника СВО из Волгограда

В результате правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались трое студентов местных вузов в возрасте 17−18 лет. Один из них, выполняя роль организатора, получил доступ к мобильному банку заявителя с помощью интернет-технологий. В функции его сообщников входили задачи по выводу похищенных средств через дропов, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.