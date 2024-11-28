Три студента подозреваются в краже 7,7 млн рублей у участника СВО из Волгограда

В полицию Волгограда обратился 30-летний военнослужащий — участник специальной военной операции. Он заявил, что неизвестные злоумышленники похитили с его счета 7,7 млн рублей. После обращения мужчины правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.
Реализуя оперативные наработки, волгоградские полицейские установили, что банковские операции с похищенными деньгами проводятся в Республике Татарстан, и отправились в командировку.
В результате правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались трое студентов местных вузов в возрасте 17−18 лет. Один из них, выполняя роль организатора, получил доступ к мобильному банку заявителя с помощью интернет-технологий. В функции его сообщников входили задачи по выводу похищенных средств через дропов, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
По информации оперативников, похищенные средства фигуранты дела потратили на заграничный отдых и ставки в онлайн-казино. Сейчас подозреваемые доставлены в Волгоград.