Сбившего пешеходов автоблогера Гаджиева арестовали до 15 января

До этого, 26 ноября, автоблогера Гаджиева задержали по подозрению в совершении ДТП в подмосковном Одинцово. Отмечалось, что его машина наехала на стоящих на обочине граждан. Пострадали два человека, их доставили в больницу. Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и ст. 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»). Источник «Известий» отмечал, что задержанный Гаджиев сам явился к правоохранителям с повинной.