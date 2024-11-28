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Сбившего пешеходов автоблогера Гаджиева арестовали до 15 января

Одинцовский городской суд Московской области назначил автоблогеру Гаджи Гаджиеву, сбившему пешеходов на дороге, арест до 15 января, сообщает 28 ноября корреспондент Известий из зала суда.

Источник: Reuters

По данным следствия, 16 ноября на одном из платных участков федеральной трассы в районе Одинцово 26-летний Гаджиев, находясь за рулем BMW, не справился с управлением, после чего его машина наехала на стоявших на обочине людей. Пострадали два человека.

Перед заседанием Гаджиев заявил, что после аварии пытался оказать помощь пострадавшим и сопроводил их в больницу. Блогер добавил, что обратился к правоохранителям с повинной из-за широкой огласки происшествия в интернете.

При этом во время заседания отмечалось, что Гаджиев скрылся с места преступления и с 18 ноября находился в розыске.

До этого, 26 ноября, автоблогера Гаджиева задержали по подозрению в совершении ДТП в подмосковном Одинцово. Отмечалось, что его машина наехала на стоящих на обочине граждан. Пострадали два человека, их доставили в больницу. Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и ст. 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»). Источник «Известий» отмечал, что задержанный Гаджиев сам явился к правоохранителям с повинной.