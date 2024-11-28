Сбившего пешеходов автоблогера Гаджиева арестовали до 15 января

По данным следствия, 16 ноября на одном из платных участков федеральной трассы в районе Одинцово 26-летний Гаджиев, находясь за рулем BMW, не справился с управлением, после чего его машина наехала на стоявших на обочине людей. Пострадали два человека.
Перед заседанием Гаджиев заявил, что после аварии пытался оказать помощь пострадавшим и сопроводил их в больницу. Блогер добавил, что обратился к правоохранителям с повинной из-за широкой огласки происшествия в интернете.
При этом во время заседания отмечалось, что Гаджиев скрылся с места преступления и с 18 ноября находился в розыске.
До этого, 26 ноября, автоблогера Гаджиева задержали по подозрению в совершении ДТП в подмосковном Одинцово. Отмечалось, что его машина наехала на стоящих на обочине граждан. Пострадали два человека, их доставили в больницу. Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и ст. 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»). Источник «Известий» отмечал, что задержанный Гаджиев сам явился к правоохранителям с повинной.