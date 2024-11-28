В Екатеринбурге полицейские задержали кортеж из иномарок с оружием

По словам полковника Горелых, остановленные иномарки имеют свердловские номера, а люди, находившееся в их них — граждане РФ. Несколько человек пытались скрыться, но не смогли.
«Сыщики обнаружили и изъяли четыре травматических пистолета, одно помповое ружье и подствольный гранатомет. “Стволы” направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр для отработки на причастность к ранее совершенным криминальным эпизодам, а их владельцы доставлены в дежурную часть ОБОП для установления данных», — рассказал Валерий Горелых. Он уточнил, мероприятие еще не завершено.