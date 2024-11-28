В Красноярске в школе выявили золотистый стафилококк

Также ведомство уточняет, что заражения могло бы и не быть, так как при длительных высоких температурах стафилококк погибает, а термоустойчивый токсин разрушается, но этого не произошло из-за того, что блюдо готовили не положенные 20−30 минут в духовке при температуре 130, а всего 7 минут. Проверка в отношении организатора питания ООО «Рич» продолжается.