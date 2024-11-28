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В Красноярске в школе выявили золотистый стафилококк

КРАСНОЯРСК, 28 ноя — РИА Новости. Золотистый стафилококк обнаружили у сотрудников пищеблока красноярской школы № 76, где заболели ученики, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Источник: Reuters

Ранее СК по региону сообщал, что 19 ноября в медицинские учреждения Красноярска были доставлены несколько учеников школы № 76 с признаками кишечной инфекции. При обращении в медицинские учреждения заболевшим был поставлен предварительный диагноз — ротавирусная инфекция. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным краевой прокуратуры, всего в местную поликлинику обратились 43 ученика. Проверка ведомства показала, что в день происшествия организатор питания предлагал детям макароны с запеченным сыром, на который не были оформлены ветеринарные сопроводительные документы.

«Управлением Роспотребнадзора подведены предварительные итоги санитарно-эпидемиологического расследования, в рамках которого были выявлены нарушения санитарных норм на пищеблоке, в том числе: несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками пищеблока… в пробах биоматериала, отобранных у 5 работников пищеблока, обнаружен золотистый стафилококк… Сотрудники пищеблока, которые являлись носителем золотистого стафилококка и не соблюдали санитарные требования при приготовлении блюд, стали причиной заболевания учеников красноярской школы № 76», — говорится в сообщении.

Также ведомство уточняет, что заражения могло бы и не быть, так как при длительных высоких температурах стафилококк погибает, а термоустойчивый токсин разрушается, но этого не произошло из-за того, что блюдо готовили не положенные 20−30 минут в духовке при температуре 130, а всего 7 минут. Проверка в отношении организатора питания ООО «Рич» продолжается.

образование
Роспотребнадзор