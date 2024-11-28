Работников отеля «Рэдиссон» в Ростове эвакуировали из здания

На место происшествия прибыла пожарная машина 28 ноября.
Сотрудники МЧС оперативно покинули транспорт, подготовили оборудование и вошли в здание. В это время персонал гостиницы эвакуировали на улицу. Там с ними провели инструктаж о действиях в случае возникновения пожара.
Стоит отметить, что с улицы задымления не было видно. Официальных комментариев от Главного управления МЧС по Ростовской области пока не поступало. Вероятно, сработала пожарная сигнализация из-за задымления на кухне или в одном из номеров.