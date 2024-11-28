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Работников отеля «Рэдиссон» в Ростове эвакуировали из здания

В Ростове-на-Дону на улице Береговой экстренно эвакуировали работников отеля «Рэдиссон».

На место происшествия прибыла пожарная машина 28 ноября.

Сотрудники МЧС оперативно покинули транспорт, подготовили оборудование и вошли в здание. В это время персонал гостиницы эвакуировали на улицу. Там с ними провели инструктаж о действиях в случае возникновения пожара.

Стоит отметить, что с улицы задымления не было видно. Официальных комментариев от Главного управления МЧС по Ростовской области пока не поступало. Вероятно, сработала пожарная сигнализация из-за задымления на кухне или в одном из номеров.

МЧС