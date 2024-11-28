В Пермском крае утром произошло массовое ДТП с тремя автомобилями

Предварительно установлено, что водитель на 1062 км автодороги выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «ШКОДА КАРОК» под управлением женщины 1971 года рождения. Затем отечественная легковушка столкнулась с автомобилем «ХЕНДАЙ СОЛЯРИС» под управлением мужчины 1981 года рождения. Обе иномарки двигались во встречном направлении.