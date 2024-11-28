В Пермском крае утром произошло массовое ДТП с тремя автомобилями

Утро 28 ноября на дорогах Пермского края началось с массового ДТП. На автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» произошло столкновение стразу трех автомобилей. Крупная авария обошлась без погибших, травмы получил один из водителей.
В краевой Госавтоинспекции «Комсомолке» сообщили, что ДТП произошло в 07:35, когда со стороны Перми в направлении Нытвы двигался автомобиль «ВАЗ-21043» под управлением мужчины 1967 года рождения.
Предварительно установлено, что водитель на 1062 км автодороги выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «ШКОДА КАРОК» под управлением женщины 1971 года рождения. Затем отечественная легковушка столкнулась с автомобилем «ХЕНДАЙ СОЛЯРИС» под управлением мужчины 1981 года рождения. Обе иномарки двигались во встречном направлении.
В результате ДТП пострадал водитель «ВАЗ-21043», его госпитализировали с места ДТП.
По факту дорожного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.