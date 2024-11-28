Двое сельчан замерзли насмерть в лесу в Осиповичском районе

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Двое нетрезвых жителей Осиповичского района замерли насмерть в лесу, сообщили в четверг в Государственном комитете судебно-медицинских экспертиз.
По данным ведомства, тела мужчины и женщины в конце октября в лесу возле деревни Клепчаный Мост обнаружил водитель трактора. Приехавшая на место бригада скорой констатировала их смерть.
«Установлено, что умершими являются 70-летний житель деревни и его 58-летняя сожительница. За день до этого они отправились в соседнюю деревню в магазин за продуктами, однако домой не вернулись», — сказали в ГКСЭ.
Там также уточнили, что по результатам экспертиз было выяснено, что сельчане скончались от общего переохлаждения. При этом в крови обоих был выявлен этиловый спирт.
В настоящее время по факту Осиповичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.
В ГКСЭ напомнили, что переохлаждение может наступить даже при температуре воздуха от +4 до +10°C, то есть в межсезонье, когда мороза нет. Риск переохлаждения увеличивают сильный ветер, влажность и состояние алкогольного опьянения.