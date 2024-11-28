Слесарь упал в бак и получил серьезные травмы в Нижнеилимском районе

Слесарь пятого разряда получил серьезные травмы, после падения в металлический бак. Как сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда Иркутской области, сибиряк пострадал 22 ноября во время погрузо-разгрузочных работ.
— Пострадавший, осуществляя выгрузку соли из ковша погрузчика в металлический бак, потерял равновесие и упал в бак, что привело к серьезным травмам, — поделились в Госинспекции труда региона.
Теперь на произволе по инициативе работодателя создана специальная комиссия. Ее члены займутся выяснением причин несчастного случая. Также будет дана оценка соблюдению правил охраны труда. Развитие ситуации проконтролируют в Госинспекции труда.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что инспекторов из Иркутской области будут судить за получение взяток. Они брали деньги у потенциальных водителей и помогали сдать на права.