Олбани
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слесарь упал в бак и получил серьезные травмы в Нижнеилимском районе

Мужчина пострадал во время разгрузочных работ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Слесарь пятого разряда получил серьезные травмы, после падения в металлический бак. Как сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда Иркутской области, сибиряк пострадал 22 ноября во время погрузо-разгрузочных работ.

— Пострадавший, осуществляя выгрузку соли из ковша погрузчика в металлический бак, потерял равновесие и упал в бак, что привело к серьезным травмам, — поделились в Госинспекции труда региона.

Теперь на произволе по инициативе работодателя создана специальная комиссия. Ее члены займутся выяснением причин несчастного случая. Также будет дана оценка соблюдению правил охраны труда. Развитие ситуации проконтролируют в Госинспекции труда.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что инспекторов из Иркутской области будут судить за получение взяток. Они брали деньги у потенциальных водителей и помогали сдать на права.