В Самаре будут судить 15-летних подростков, избивших 17-летнего ученика в школе

В Самаре будут судить двух 15-летних школьников, которые избили 17-летнего ученика в апреле 2024 года. Их обвинили в хулиганстве по предварительному сговору. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.
«Подростки находились в здании школы, во время конфликта с другим учеником они нанесли ему несколько ударов руками по голове и туловищу, причинив телесные повреждения», — рассказали в пресс-службе.
Расследование уголовного дела уже завершено. Школьники предстанут перед судом. Уголовное дело уже направлено в суд. Напомним, в августе этой ситуацией заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Он поручил руководству СУ СК по Самарской области доложить о причинах волокиты по уголовному делу и принять меры к завершению расследования в кратчайшие сроки. На юношу напали уроженцы Таджикистана. Пострадавший получил травмы головы, ссадины и ушибы.