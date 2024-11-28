Дай миллион: Жители Молдовы выманили у доверчивого соотечественника огромную сумму — рассказываем как

Трое мужчин в возрасте 25, 27 и 30 лет, родом из Кишинева, Бельц и Каушан, были арестованы по обвинению в мошенничестве, нанесшем ущерб в размере почти одного миллиона леев.
"Сотрудники правоохранительных органов в течение двух месяцев документировали преступную деятельность мужчин. Они создали коммерческую компанию, с помощью которой убедили представителя одной фирмы в наличии партии пшеницы массой 350 000 кг для продажи, мошенническим образом выдав административные документы. В результате юридическое лицо перевело на счет подозреваемых 900 000 леев.
В рамках уголовного дела были проведены многочисленные специальные следственные мероприятия и действия, включая санкционированные обыски, в ходе которых изъяты банковские карты, флеш-накопители, печати, носители информации, а также другие поддельные документы", — говорится в сообщении правоохранительных органов.
Подозреваемые в возрасте 25, 27 и 30 лет были арестованы на 30 суток. Согласно действующему законодательству, виновным в таком преступлении грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
В результате процессуальных действий мужчины были задержаны, а затем, по ходатайству прокуроров, арестованы на 30 суток.