В Уфе задержали замначальника УФСИН Башкирии

Как сообщает Следком региона, обвиняемый в ноябре 2024 года дал указание 10 подчинённым передать ему часть начисленных им премий в общей сумме 500 тысяч рублей для использования по своему усмотрению. Сотрудники, опасаясь негативных последствий по службе, согласились и передали требуемую сумму.