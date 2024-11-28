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В Уфе задержали замначальника УФСИН Башкирии

В Уфе задержали замначальника УФСИН Башкирии. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Источник: СК Башкирии

Как сообщает Следком региона, обвиняемый в ноябре 2024 года дал указание 10 подчинённым передать ему часть начисленных им премий в общей сумме 500 тысяч рублей для использования по своему усмотрению. Сотрудники, опасаясь негативных последствий по службе, согласились и передали требуемую сумму.

Факт незаконного получения денег был выявлен в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых следователями Следкома совместно с оперативниками УФСБ республики при содействии главного управления собственной безопасности ФСИН России.

Вся полученная сумма обнаружена и изъята во время обыска служебного кабинета.

В настоящее время обвиняемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор доказательственной базы.