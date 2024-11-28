В Уфе задержали замначальника УФСИН Башкирии

Как сообщает Следком региона, обвиняемый в ноябре 2024 года дал указание 10 подчинённым передать ему часть начисленных им премий в общей сумме 500 тысяч рублей для использования по своему усмотрению. Сотрудники, опасаясь негативных последствий по службе, согласились и передали требуемую сумму.
Факт незаконного получения денег был выявлен в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых следователями Следкома совместно с оперативниками УФСБ республики при содействии главного управления собственной безопасности ФСИН России.
Вся полученная сумма обнаружена и изъята во время обыска служебного кабинета.
В настоящее время обвиняемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор доказательственной базы.