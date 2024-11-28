В Уфе задержали замначальника управления ФСИН по Башкирии

По версии следствия, обвиняемый потребовал от 10 подчиненных передать ему часть начисленных премий на сумму 500 тыс. рублей. Факт незаконного получения денежных средств выявлен следователями совместно с оперативниками УФСБ республики при содействии главного управления собственной безопасности ФСИН России. «В ходе осмотра служебного кабинета вся полученная сумма обнаружена и изъята. В настоящее время обвиняемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор доказательственной базы», — добавили в пресс-службе.