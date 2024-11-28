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В Уфе задержали замначальника управления ФСИН по Башкирии

УФА, 28 ноября. /ТАСС/. Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено заместителю начальника управления ФСИН России по Башкирии, он задержан. Обвиняемый получил от подчиненных 500 тыс. рублей, начисленных как премии, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение заместителю начальника управления ФСИН России по Республике Башкортостан в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности (п. “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — сказано в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый потребовал от 10 подчиненных передать ему часть начисленных премий на сумму 500 тыс. рублей. Факт незаконного получения денежных средств выявлен следователями совместно с оперативниками УФСБ республики при содействии главного управления собственной безопасности ФСИН России. «В ходе осмотра служебного кабинета вся полученная сумма обнаружена и изъята. В настоящее время обвиняемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор доказательственной базы», — добавили в пресс-службе.

СК