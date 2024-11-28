В Калифорнии расследуют смертельное ДТП с участием Cybertruck

Ранее в США неоднократно сообщалось об отзыве тысяч электропикапов Cybertruck из-за различных неисправностей. В апреле национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) сообщило о том, что Tesla отзывает более 2 миллионов машин, произведенных с 2012 года, в том числе Cybertruck, из-за слишком маленького шрифта на предупреждающих индикаторах. В октябре NHTSA заявило об отзыве 27 185 электропикапов из-за неисправности в работе камеры заднего вида, которая, как утверждалось, увеличивает риск аварийной ситуации. В ноябре сообщалось об отзыве еще 2,4 тысячи электромобилей из-за неисправности инвертора привода, что также может повысить риск аварии.