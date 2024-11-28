В Калифорнии расследуют смертельное ДТП с участием Cybertruck

В августе телеканал Fox 4 Beaumont сообщал, что полиция Техаса расследует, вероятно, первую в США аварию с участием Cybertruck со смертельным исходом. Сообщалось, что водитель электромобиля погиб в результате аварии, в ходе которой он съехал с дороги и врезался в трубу.
Полицейские, прибывшие на место нынешнего происшествия, увидели, что в нем был поврежден лишь один автомобиль, он был объят пламенем. К тушению подключились пожарные, однако людей спасти не удалось, сообщил Бауэрс. Полиция пока не может подтвердить, что причиной ДТП стала какая-либо неисправность в работе электропикапа Cybertruck, отметил начальник полиции, отвечая на вопросы журналистов.
«В наш диспетчерский пункт поступил звонок в связи с… ДТП на пересечении Хэмптон-Роуд и Кинг-авеню. К большому сожалению, в результате этого происшествия погибли три человека. Один человек получил серьезные травмы и был доставлен в местную больницу. Отделение полиции Пьемонта с помощью калифорнийского дорожного патруля ведет активное расследование обстоятельств ДТП», — заявил Бауэрс в ходе брифинга.
Ранее в США неоднократно сообщалось об отзыве тысяч электропикапов Cybertruck из-за различных неисправностей. В апреле национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) сообщило о том, что Tesla отзывает более 2 миллионов машин, произведенных с 2012 года, в том числе Cybertruck, из-за слишком маленького шрифта на предупреждающих индикаторах. В октябре NHTSA заявило об отзыве 27 185 электропикапов из-за неисправности в работе камеры заднего вида, которая, как утверждалось, увеличивает риск аварийной ситуации. В ноябре сообщалось об отзыве еще 2,4 тысячи электромобилей из-за неисправности инвертора привода, что также может повысить риск аварии.
Tesla Cybertruck — это второй по популярности электрический пикап на рынке, уступающий пикапу F-150 автопроизводителя Ford.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.