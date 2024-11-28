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Автобус с пассажирами упал с моста на ж/д пути в Перми, задел провода и сгорел полностью

Как стало известно SHOT, ДТП произошло в районе улицы Светлогорской автобус № 15.

Источник: РИА "Новости"

Водитель, предварительно, потерял сознание, после чего автобус слетел на ж/д пути. Он оборвал провода и загорелся.

В автобусе ехали в том числе студенты. К счастью, никто из них не пострадал. На месте ЧП работают экстренные службы.

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