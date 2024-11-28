В Москве женщина избила пассажирку метро

«Полицейскими столичного метрополитена задержана 32-летняя уроженка Алтайского края, которая из хулиганских побуждений нанесла телесные повреждения женщине», — говорится в публикации.
По информации ведомства, инцидент произошел на Калужско-Рижской линии метро. Потерпевшей было нанесено несколько ударов рукой в лицо и удар ногой в живот. Ей оказана медицинская помощь.
Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Нападавшая была задержана по месту проживания и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ей оказалась 32-летняя уроженка Алтайского края.
До этого, 26 октября, мужчина избил девушку в московском метрополитене. Пострадавшей оказали медпомощь. Злоумышленник до этого был судим, его доставили в правоохранительные органы.