Пожар на стройке в Воронеже попал на видео

В Коминтерновском районе Воронежа произошел пожар. Вспыхнули стройматериалы в недостроенном двухэтажном здании на улице Крайней. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области в четверг, 28 ноября. Людей в здании не было.
Вызов поступил в 14:37. Огонь охватил площадь 30 кв. м. В 15:03 пожар был потушен. На месте работали пять пожарных расчетов. Очевидцы опубликовали в Сети кадры с места происшествия:
Утром среды, 27 ноября, пожар произошел в техническом помещении автосалона, расположенного в районе хутора Ветряк на въезде в столицу Черноземья. К ликвидации пожара привлекли около полусотни человек и 15 единиц спецтехники. Спустя полтора часа возгорание было ликвидировано на площади в 400 кв. м.