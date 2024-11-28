Пожар на стройке в Воронеже попал на видео

Утром среды, 27 ноября, пожар произошел в техническом помещении автосалона, расположенного в районе хутора Ветряк на въезде в столицу Черноземья. К ликвидации пожара привлекли около полусотни человек и 15 единиц спецтехники. Спустя полтора часа возгорание было ликвидировано на площади в 400 кв. м.