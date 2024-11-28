Глава СК поручил проверить завышение цен на такси военным в Ростове

По информации СК, водители-мигранты в несколько раз повышают цены на услуги такси, которое работает рядом с местной воинской частью.
«Бойцы, в том числе раненые, вынуждены платить любую сумму, лишь бы добраться домой или в больницу», — говорится в сообщении.
В СК не уточнили, в каком именно районе подорожали услуги водителей.
Бастрыкин поручил руководителю ростовского управления ведомства Аслану Хуаде предоставить доклад по результатам проверки.
12 ноября в Солнечногорске в Московской области водитель такси вытолкнул из автомобиля участника военной операции с ампутированными пальцами ноги, 24-летнего пассажира Кирилла Хохлова, и выкинул его костыли. Затем он попрыгал на раненой ноге военного и уехал. По данным правоохранительных органов, таксист решил, что пассажир на костылях не станет платить за поездку.
Позднее водителя задержали, им оказался гражданин иностранного государства. СК завел дело по ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство.