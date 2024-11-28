Глава СК поручил проверить завышение цен на такси военным в Ростове

12 ноября в Солнечногорске в Московской области водитель такси вытолкнул из автомобиля участника военной операции с ампутированными пальцами ноги, 24-летнего пассажира Кирилла Хохлова, и выкинул его костыли. Затем он попрыгал на раненой ноге военного и уехал. По данным правоохранительных органов, таксист решил, что пассажир на костылях не станет платить за поездку.