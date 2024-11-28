Еще одно дело, связанное с Бишимбаевым, рассмотрели в суде Астаны

Вердиктом присяжных заседателей она была признана виновной в покушении на совершение мошенничества в особо крупном размере в отношении Нурлыбековой, под предлогом оказания содействия в смягчении наказания ее сыну Куандыку Бишимбаеву. Осужденная подстрекая ее к даче взятки в сумме 100 млн тенге судьям апелляционной инстанции.
«Грачёва в связи с изобличением преступных действий сотрудниками Антикоррупционной службы не смогла довести их до конца по независящим от нее обстоятельствам. Не согласившись с вердиктом, она обжаловала его в апелляционном порядке».
Однако апелляционная инстанция согласилась с обвинительным приговором, поскольку по делу нарушений не было допущено.
«Все этапы судебного следствия выполнены в соответствии с установленными нормами закона, в частности согласно ст. 650 УПК, определяющей его особенности в суде первой инстанции с участием присяжных заседателей. Вопрос о размере наказания решен судьей и присяжными заседателями в порядке ст. 656 УПК», — сообщили в суде.
Таким образом, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Судебные акты вступили в законную силу.
Отметим, что накануне, 27 ноября апелляционный суд в Астане рассмотрел дело по иску Айтбека Амангельды (брат убитой Салтанат Нукеновой) к Куандыку Бишимбаеву о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда. Решением суда первой инстанции иск был частично удовлетворен. Но Амангельды подал апелляционную жалобу, в которой ставился вопрос об увеличении суммы компенсации морального вреда до 1 млрд 500 млн тенге. В данном случае апелляционная жалоба тоже оставлена без удовлетворения.