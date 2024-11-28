Еще одно дело, связанное с Бишимбаевым, рассмотрели в суде Астаны

Отметим, что накануне, 27 ноября апелляционный суд в Астане рассмотрел дело по иску Айтбека Амангельды (брат убитой Салтанат Нукеновой) к Куандыку Бишимбаеву о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда. Решением суда первой инстанции иск был частично удовлетворен. Но Амангельды подал апелляционную жалобу, в которой ставился вопрос об увеличении суммы компенсации морального вреда до 1 млрд 500 млн тенге. В данном случае апелляционная жалоба тоже оставлена без удовлетворения.