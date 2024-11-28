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Водитель мусоровоза задавил женщину во дворе дома в Павловском Посаде

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП в городе Павловский Посад, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительной информации, днем 28 ноября водитель мусоровоза, двигаясь по дворовой территории ул. Кирова, совершил наезд на 59-летнюю женщину. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Павлово-Посадская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ.