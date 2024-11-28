Водитель мусоровоза задавил женщину во дворе дома в Павловском Посаде

Отмечается, что Павлово-Посадская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ.