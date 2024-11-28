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В Перми автобус съехал с дороги и загорелся

В Перми автобус потерял управление, съехал с дороги и загорелся.

ПЕРМЬ, 28 ноя — РИА Новости. Автобус потерял управление, съехал с дороги в Перми и загорелся, погибших нет, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в городском департаменте транспорта.

Ранее в краевом главном управлении МВД сообщали, что сотрудники полиции выехали на место инцидента с автобусом в пермском Закамске для выяснения обстоятельств ЧП.

«Сегодня, в 16.27 (14.27 мск) в районе улицы Светлогорской в результате потери управления автобус маршрута № 15 допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части… после чего произошло возгорание. Пассажиры покинули салон», — рассказали в департаменте.

Собеседник уточнил, что на место были вызваны спецслужбы для ликвидации очага возгорания, а также для оказания медицинской помощи.

«По предварительной информации, погибших в результате ДТП нет, информация о пострадавших уточняется», — добавили в учреждении.