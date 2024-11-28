В Перми автобус съехал с дороги и загорелся

«Сегодня, в 16.27 (14.27 мск) в районе улицы Светлогорской в результате потери управления автобус маршрута № 15 допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части… после чего произошло возгорание. Пассажиры покинули салон», — рассказали в департаменте.