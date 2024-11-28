Плакал и никак не успокаивался: В Калмыкии пойдет под суд женщина, обвиняемая в убийстве четырехмесячного младенца

В Калмыкии 28-летнюю женщину обвиняют в убийстве собственного четырехмесячного ребенка. И совсем скоро она окажется на скамье подсудимых. Маме двоих детей из ивановской области грозит до 25 лет лишения свободы.
Обвиняемая показала, что сделала с ребенком. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия.
ПРИЕХАЛА ПОЖИТЬ К ПОДРУГЕ.
— 28-летнюю Яну позвала к себе пожить подруга, — рассказал «КП — Ростов-на-Дону» собственный источник. — Женщина приняла приглашение и привезла с собой двоих детей — двухлетнюю дочку и сына-кроху четырех месяцев от роду.
Женщина не побоялась отправиться в дальнюю поездку с маленькими детьми одна. Рассказывала, что дома ей положиться было не на кого. С родными не общалась, отец в воспитании участия не принимал. Признавалась, что не знала, на что им прожить втроем. В итоге случилось непоправимое.
— Уже неделю она гостила подруги. Причем, женщина в тот момент была трезва. По версии следствия, около полудня 10 июля мать пыталась успокоить своего ребенка, но ей не удалось остановить его плач. Тогда она решила действовать радикально, и малыш затих. Но вскоре Яна насторожилась: сын перестал подавать признаки жизни. Испугавшись, она бросилась за помощью к подруге со словами, что малютке стало плохо.
Женщины помчались в больницу, но спасти кроху не смогли — медикам оставалось лишь констатировать гибель ребенка. А матери пришлось признаться во всем, что она сделала в сердцах. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
Женщина призналась в содеянном. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия.
— В ходе следствия было установлено, что семья не состояла на учете в органах системы профилактики, — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по Республике Калмыкия. — Были собраны доказательства причастности обвиняемой к убийству ребенка, проведены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая. И по ее результатам мать на момент совершения преступления была признана вменяемой.
Во время допроса женщина признала свою вину и раскаялась, на месте показала — как все произошло. Во время следствия же находилась под стражей.
— Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.
Известно, что статья «Убийство малолетнего» карается для женщин лишением свободы на срок от восьми до 25 лет, а для мужчин — вплоть до пожизненного. Что же касается старшего ребенка Яны, то двухлетняя девочка уже почти полгода находится в Доме ребенка в Элисте.
28-летняя мать осталась с двумя маленькими детьми. Алексей БУЛАТОВ.
ВЫЖИЛ ТОЛЬКО ОДИН.
К сожалению, это не единичный случай за последнее время. На днях в Таганроге Ростовской области был найдет погибшим полугодовалый малыш. В тот день 35-летняя мать принесла в пивной магазин детскую двойную переноску, в которой лежали два братика-близнеца. Как заметили люди, от женщины сильно разило спиртным. До этого она сильно поскандалила с 56-летним сожителем и выгнала его из дома.
Местные рассказали, что дама ходила по округе, едва держась на ногах, при этом несла люльку. Она заглянула в несколько магазинчиков по дороге, просила вызвать такси, но ей отказывали. В пивном ларьке ей дали зарядку для телефона, чтобы она смогла вызвать такси. В тот момент в магазин забежал отец малышей и закричал: «Ты что сделала с детьми? Где они?». В ответ та протянула люльку.
— Заглянув в переноску, мужчина ахнул от ужаса. Один младенец не дышал, второй так ослаб, что почти не шевелился. Он схватил на руки бездыханного мальчика, прижал к себе и так кричал! — рассказала свидетельница произошедшего в беседе с корреспондентом «КП — Ростов-на-Дону».
Медики уже не могли спасти малыша. Алексей БУЛАТОВ.
После женщина ушла из магазина, а на место приехали скорая и полиция. Выжившего мальчика без сознания забрали в реанимацию.
По факту случившегося в СУ СК по Ростовской области было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что мать пробудет под стражей до 23 января 2025 года включительно. А в областной прокуратуре организована проверка, в том числе полноты выполнения родителями своих обязанностей, а также реализации полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Женщина с лета находилась в СИЗО, а ее двухлетнюю дочку отправили в Дом малютки. Светлана МАКОВЕЕВА.
Известно, что жительница Таганрога уже дважды привлекалась к административной ответственности за мелкое хулиганство и еще два раза — за неисполнение родительских обязанностей. Она забывала крох-близнецов у подруги. А с семилетним сыном практически не общается — мальчик живет со своим отцом. Спустя время женщина сошлась с другим и родила близнецов. Как рассказывали соседи, мужчина до этого сидел за убийство, и, по их наблюдениям, очень любил малышей.