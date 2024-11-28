Плакал и никак не успокаивался: В Калмыкии пойдет под суд женщина, обвиняемая в убийстве четырехмесячного младенца

К сожалению, это не единичный случай за последнее время. На днях в Таганроге Ростовской области был найдет погибшим полугодовалый малыш. В тот день 35-летняя мать принесла в пивной магазин детскую двойную переноску, в которой лежали два братика-близнеца. Как заметили люди, от женщины сильно разило спиртным. До этого она сильно поскандалила с 56-летним сожителем и выгнала его из дома.