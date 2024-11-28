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После «побега» ребенка из детского сада в Подмосковье возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело из-за ушедшего из детского сада в Егорьевске малолетнего ребенка, сообщили РБК в Следственных органах ГСУ СК России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

Дело открыто по п. «б» ч. 2 статьи 238 Уголовного кодекса России — оказание услуг для детей, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, инцидент произошел 27 ноября. Двухлетний мальчик остался без присмотра воспитателя и без верхней одежды вышел на улицу. Ребенка заметили прохожие, которые сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Сейчас следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, рассказали в СК.

«Также в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям виновных лиц», — заключили в ведомстве.

В 2023 году уголовное дело из-за «побега» ребенка из детсада возбудили в Красноярске. Тогда пятилетний мальчик во время прогулки с воспитателем подошел к калитке и позвонил в домофон. Охранник, не увидев никого на экране, открыл дверь, и ребенок смог выйти из детского сада.

СК