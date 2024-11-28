После «побега» ребенка из детского сада в Подмосковье возбудили дело

Дело открыто по п. «б» ч. 2 статьи 238 Уголовного кодекса России — оказание услуг для детей, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным следствия, инцидент произошел 27 ноября. Двухлетний мальчик остался без присмотра воспитателя и без верхней одежды вышел на улицу. Ребенка заметили прохожие, которые сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.
Сейчас следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, рассказали в СК.
«Также в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям виновных лиц», — заключили в ведомстве.
В 2023 году уголовное дело из-за «побега» ребенка из детсада возбудили в Красноярске. Тогда пятилетний мальчик во время прогулки с воспитателем подошел к калитке и позвонил в домофон. Охранник, не увидев никого на экране, открыл дверь, и ребенок смог выйти из детского сада.