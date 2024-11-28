После «побега» ребенка из детского сада в Подмосковье возбудили дело

В 2023 году уголовное дело из-за «побега» ребенка из детсада возбудили в Красноярске. Тогда пятилетний мальчик во время прогулки с воспитателем подошел к калитке и позвонил в домофон. Охранник, не увидев никого на экране, открыл дверь, и ребенок смог выйти из детского сада.