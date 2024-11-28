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Мусоровоз насмерть сбил женщину в подмосковном Павловском Посаде

В подмосковном Павловском посаде водитель мусоровоза насмерть сбил 59-летнюю женщину на улице Кирова. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Источник: Аргументы и факты

— Водитель мусоровоза, двигаясь по дворовой территории улице Кирова, совершил наезд на 59-летнюю женщину. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Начата доследственная проверка, по ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 28 ноября, легковой автомобиль насмерть сбил человека на пятом километре 2-го Успенского шоссе в Подмосковье. Сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы работали на месте и устанавливали все обстоятельства происшествия.

Прокуратура