Лишил полумиллиона: заместитель начальника ФСИН Башкирии заставлял подчиненных отдавать ему свои премии

Согласно версии следствия, в этом месяце мужчина приказал десяти подчиненным отдать ему часть своих премий. В общей сложности он получил 500 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению. Сотрудники опасались негативных последствий по службе, потому и согласились отдать деньги.
Преступление выявили сотрудники СК, ФСБ и главного управления собственной безопасности ФСИН. Всю сумму обнаружили и изъяли в кабинете злоумышленника. На него завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности». 48-летнего полковника внутренней службы задержали, с ним провели первоначальные следственные действия.
— Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор доказательственной базы, — сообщает СК.
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