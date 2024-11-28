Лишил полумиллиона: заместитель начальника ФСИН Башкирии заставлял подчиненных отдавать ему свои премии

Согласно версии следствия, в этом месяце мужчина приказал десяти подчиненным отдать ему часть своих премий. В общей сложности он получил 500 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению. Сотрудники опасались негативных последствий по службе, потому и согласились отдать деньги.