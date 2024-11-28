В Крыму подростки избили двух человек — МВД

В ведомстве рассказали, что информация об инциденте появилась в социальных сетях. В публикации говорилось о том, что в одном из сел Красноперекопского района несовершеннолетние совершают противоправные действия в отношении местных жителей.
«Отделом дознания МО МВД России “Красноперекопский” возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)», — говорится в сообщении.
На сегодняшний день все участники сторон конфликта установлены. Проводятся следственные действия.
Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, уточнили в МВД.