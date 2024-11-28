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В Крыму подростки избили двух человек — МВД

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело по факту избиения несовершеннолетними двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве рассказали, что информация об инциденте появилась в социальных сетях. В публикации говорилось о том, что в одном из сел Красноперекопского района несовершеннолетние совершают противоправные действия в отношении местных жителей.

«Отделом дознания МО МВД России “Красноперекопский” возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день все участники сторон конфликта установлены. Проводятся следственные действия.

Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, уточнили в МВД.