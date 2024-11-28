«Задушил друга и его мать». Белорус получил пожизненный срок за убийство знакомого и его матери из-за долга 3000 рублей в Зельвенском районе

Белорус получил пожизненное за убийство друга и его матери из-за долга 3000 ₽
В Зельвенском районе мужчина задушил из-за долга знакомого и его престарелую мать. Подробности уголовного дела сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.
Установлено, что пьяный 29-летний мужчина в апреле 2024-го пришел домой к знакомому, которому был должен 300 долларов и 2000 белорусских рублей. Не собираясь отдавать долг в сумме около 3000 белорусских рублей, фигурант избил и задушил хозяина дома. А, чтобы скрыть преступление, он еще задушил престарелую мать убитого друга. Затем мужчина украл из дома имущество на сумму свыше 25 тысяч белрублей.
Во время следствия также выяснилось, что обвиняемый страдает патологической склонностью к азартным играм.
Обвиняемому инкриминировали убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем, убийство заведомо престарелого лица с целью скрыть другое преступление, а также разбой с проникновением в жилище с целью завладения имуществом в крупном размере (п.п.2,8,12,16 ч.2 ст. 139, ч.3 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси). Суд признал его к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима и штрафу 100 базовых величин (4000 белрублей в ноябре 2024-го).
Приговор еще может быть обжалован.
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