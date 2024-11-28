«Задушил друга и его мать». Белорус получил пожизненный срок за убийство знакомого и его матери из-за долга 3000 рублей в Зельвенском районе

Установлено, что пьяный 29-летний мужчина в апреле 2024-го пришел домой к знакомому, которому был должен 300 долларов и 2000 белорусских рублей. Не собираясь отдавать долг в сумме около 3000 белорусских рублей, фигурант избил и задушил хозяина дома. А, чтобы скрыть преступление, он еще задушил престарелую мать убитого друга. Затем мужчина украл из дома имущество на сумму свыше 25 тысяч белрублей.