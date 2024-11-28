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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до трех человек.

ПЕРМЬ, 28 ноя — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до трех, пациенты находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого минздрава.

Ранее в городском департаменте транспорта проинформировали, что автобус потерял управление, съехал с дороги в микрорайоне Закамск в Перми и загорелся. Осведомленный источник агентства рассказал, что пострадали два человека — водитель и пассажир. После инцидента региональный СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.

«В результате ДТП трое пострадавших мужчин в состоянии средней степени тяжести были направлены на госпитализацию», — рассказали в минздраве.