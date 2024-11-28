Рейд полиции и Росгвардии по стройкам в Воронеже сняли на видео

В Воронеже прошел совместный рейд силовых ведомств против нелегальной миграции. Мероприятия провели на двух объектах строительства. Правоохранители проверили 37 иностранных граждан. Пятерых из них доставили в отдел полиции. В отношении задержанных составили девять административных протоколов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в четверг, 28 ноября.
Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Воронежской области совместно с полицейскими городских отделов МВД и при силовой поддержке бойцов Росгвардии проверили стройки в Центральном и Коминтерновском районах. Установлены административные правонарушения в сфере миграционного законодательства со стороны троих граждан Туркменистана, а также граждан Таджикистана и Узбекистана. Все пятеро незаконно вели трудовую деятельность без патента, а четверо из них находились на территории РФ с нарушением режима пребывания.
— По итогам проверок пятерым иностранным гражданам назначены штрафы, а четверо из них, нарушившие режим пребывания, подлежат самоконтролируемому выезду за пределы Российской Федерации, — рассказали в полиции.
Сейчас правоохранители проводят проверку работодателей по статье 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства). Ведомство опубликовало кадры, снятые во время рейда:
Ранее РИА «Воронеж» писало, что полиция проверила ночные клубы, кафе и торговые точки Борисоглебска. Правоохранители выяснили, что двое из 12 проверенных иностранцев незаконно вели трудовую деятельность и находились на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания.