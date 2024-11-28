Рейд полиции и Росгвардии по стройкам в Воронеже сняли на видео

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Воронежской области совместно с полицейскими городских отделов МВД и при силовой поддержке бойцов Росгвардии проверили стройки в Центральном и Коминтерновском районах. Установлены административные правонарушения в сфере миграционного законодательства со стороны троих граждан Туркменистана, а также граждан Таджикистана и Узбекистана. Все пятеро незаконно вели трудовую деятельность без патента, а четверо из них находились на территории РФ с нарушением режима пребывания.