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На железнодорожной станции Воронеж I погиб мужчина

Гострудинспекция региона начала проверку.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 28 ноября, в 1:39 на железнодорожной станции Воронеж I Юго-Восточной железной дороги произошел несчастный случай. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

20-летнего составителя поездов при выполнении маневровой работы по формированию состава пассажирского поезда насмерть зажало подвижным составом.

— В настоящее время Гострудинспекция ведет расследование. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, — уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Гострудинспекция рассказала о причинах гибели трех человек на стройке в Воронеже.

несчастный случай