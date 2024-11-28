На железнодорожной станции Воронеж I погиб мужчина

Сегодня, 28 ноября, в 1:39 на железнодорожной станции Воронеж I Юго-Восточной железной дороги произошел несчастный случай. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.
20-летнего составителя поездов при выполнении маневровой работы по формированию состава пассажирского поезда насмерть зажало подвижным составом.
— В настоящее время Гострудинспекция ведет расследование. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, — уточнили в пресс-службе регионального ведомства.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Гострудинспекция рассказала о причинах гибели трех человек на стройке в Воронеже.