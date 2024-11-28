Микроавтобус врезался в поезд на переезде в Речицком районе

«На станции Василевичи на железнодорожном переезде при исправно работающей световой и звуковой сигнализации во второй вагон поезда региональных линий эконом-класса № 6478 Калинковичи — Гомель слева по ходу движения въехал микроавтобус», — говорится в сообщении.