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Микроавтобус врезался в поезд на переезде в Речицком районе

БЖД попросила пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, а водителей призвала соблюдать ПДД.

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Микроавтобус врезался в поезд на железнодорожном переезде на станции Василевичи в Речицком районе, сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги.

Отмечается, что ЧП произошло в четверг в 14:35.

«На станции Василевичи на железнодорожном переезде при исправно работающей световой и звуковой сигнализации во второй вагон поезда региональных линий эконом-класса № 6478 Калинковичи — Гомель слева по ходу движения въехал микроавтобус», — говорится в сообщении.

В поезде находилось 35 человек, они не пострадали. В результате столкновения произошел сход с рельсов одной колесной пары вагона.

БЖД принимает оперативные меры, чтобы устранить последствия инцидента и доставить пассажиров до станций назначения.

Белорусская железная дорога также призвала водителей соблюдать правила дорожного движения и попросила пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.