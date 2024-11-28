Микроавтобус врезался в поезд на переезде в Речицком районе

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Микроавтобус врезался в поезд на железнодорожном переезде на станции Василевичи в Речицком районе, сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги.
Отмечается, что ЧП произошло в четверг в 14:35.
«На станции Василевичи на железнодорожном переезде при исправно работающей световой и звуковой сигнализации во второй вагон поезда региональных линий эконом-класса № 6478 Калинковичи — Гомель слева по ходу движения въехал микроавтобус», — говорится в сообщении.
В поезде находилось 35 человек, они не пострадали. В результате столкновения произошел сход с рельсов одной колесной пары вагона.
БЖД принимает оперативные меры, чтобы устранить последствия инцидента и доставить пассажиров до станций назначения.
Белорусская железная дорога также призвала водителей соблюдать правила дорожного движения и попросила пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.