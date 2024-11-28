ГИБДД Перми: загоревшийся автобус съехал в кювет из-за препятствия

Пассажирский автобус, который съехал в кювет и загорелся в Кировском районе Перми, перед этим наехал на препятствие, сообщили perm.aif.ru в городской ГИБДД.
В ведомстве рассказали, что, по предварительной информации, водитель 1978 года рождения допустил наезд на препятствие в районе дома 3Б по улице Калинина, поэтому его «МАН» съехал в кювет, после чего загорелся.
В полиции отмечают, что пассажиры покинули салон автобуса самостоятельно. Тем не менее двоим из них понадобилась медицинская помощь — их, как и водителя, доставили в медицинское учреждение.
Как ранее рассказали в региональном министерстве здравоохранения, трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. В ГУ МЧС по Пермскому краю отметили, что всего в момент ДТП в автобусе находились 20 пассажиров.
По факту аварии следователи уже возбудили уголовное дело.