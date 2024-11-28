БЖД: пассажирский поезд столкнулся с микроавтобусом в Речицком районе

В Речицком районе микроавтобус въехал в поезд региональных линий «Калинковичи-Гомель», сообщили в телеграм-канале Белорусской железной дороги.
Авария произошла на железнодорожной станции «Василевичи» около 14.35 часов в четверг, 28 ноября. В БЖД сказали, что при исправно работающих на железнодорожном переезде световой и звуковой сигнализациях водитель микроавтобуса въехал на пути и врезался во второй вагон поезда региональных линий.
В тот момент в поезде было 35 пассажиров. Как уточнили в пресс-службе, среди пассажиров электрички в результате ДТП никто не пострадал.
Около 16.00 часов сообщалось, что работники Белорусской железной дороги принимают оперативные меры для устранения последствий инцидента и доставки пассажиров до станций назначения.
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