БЖД: пассажирский поезд столкнулся с микроавтобусом в Речицком районе

Авария произошла на железнодорожной станции «Василевичи» около 14.35 часов в четверг, 28 ноября. В БЖД сказали, что при исправно работающих на железнодорожном переезде световой и звуковой сигнализациях водитель микроавтобуса въехал на пути и врезался во второй вагон поезда региональных линий.