«Каждый знал, что ключ хранится в мусорном баке». Милиция поймала двух братьев, обокравших склад с вейпами в Минске на 60 тысяч рублей

Установлено, что два минчанина, 33- и 26-летний братья, в ноябре во время семейного застолья обсуждали работу одного из них. Мужчина рассказал, что неофициально работает продавцом вейпов у одного предпринимателя. Но еще он добавил, что склад, где хранится продукция, не охраняется, а «шеф» часто там еще оставляет крупные суммы наличности без присмотра. Также фигурант добавил, что ключ от склада лежит в мусорном баке, о чем известно каждому работнику.