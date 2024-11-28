«Каждый знал, что ключ хранится в мусорном баке». Милиция поймала двух братьев, обокравших склад с вейпами в Минске на 60 тысяч рублей

В Минске расследуют дерзкое ограбление склада вейпов, рассказали в столичном управлении Следственного комитета.
Установлено, что два минчанина, 33- и 26-летний братья, в ноябре во время семейного застолья обсуждали работу одного из них. Мужчина рассказал, что неофициально работает продавцом вейпов у одного предпринимателя. Но еще он добавил, что склад, где хранится продукция, не охраняется, а «шеф» часто там еще оставляет крупные суммы наличности без присмотра. Также фигурант добавил, что ключ от склада лежит в мусорном баке, о чем известно каждому работнику.
Тогда братья решили, что им обязательно нужно наведаться на склад и «одолжить» пару курительных смесей. Они приехали к складу, и пока младший следил за обстановкой, старший брат пробрался на склад. Преступник прихватил продукцию и найденную крупную сумму денег — «улов» составил около 60 тысяч белорусских рублей.
Обнаружив пропажу денег, предприниматель обратился к правоохранителям, которые оперативно вычислили воров.
Во время допроса «семейного дуэта», каждый из братьев пытался уменьшить свою роль в преступление, но, наоборот, стремился выставить родственника в неприглядном свете.
Установлено, что старший минчанин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу. Украденные деньги он успел потратить на дорогие гаджеты и вещи.
Задержанным инкриминируют кражу, совершенную в особо крупном размере (ч.4 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси).
Также белорус получил пожизненный срок за убийство знакомого и его матери из-за долга 3000 рублей в Зельвенском районе: «Задушил друга и его мать».
Еще в БЖД сообщили, что пассажирский поезд столкнулся с микроавтобусом в Речицком районе.