В Тюмени неизвестный ударил женщину и пытался украсть коляску с младенцем

«Он не разговаривал, а просто мычал. В итоге я рванулась за ним, муж за мной. Человек никак не реагировал на слова и смотрел на коляску. Мама смогла выхватить малыша и спрятаться. Мы повалили его на скамейку и подержали так некоторое время. Потом мужчина просто встал и пошел по скверу, через некоторое время скрылся», — рассказала свидетельница произошедшего.