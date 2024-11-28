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В Тюмени неизвестный ударил женщину и пытался украсть коляску с младенцем

В Тюмени устанавливаются обстоятельства нападения неизвестного на женщину с ребенком, мужчина пытался украсть коляску с младенцем в сквере. Об этом сообщает портал «МегаТюмень».

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел 27 ноября в Школьном сквере. К прохожей подошел мужчина и ударил ее кулаком в грудь. Женщина упала, незнакомец схватил коляску с ребенком и попытался скрыться. Злоумышленника остановила случайная прохожая.

«Он не разговаривал, а просто мычал. В итоге я рванулась за ним, муж за мной. Человек никак не реагировал на слова и смотрел на коляску. Мама смогла выхватить малыша и спрятаться. Мы повалили его на скамейку и подержали так некоторое время. Потом мужчина просто встал и пошел по скверу, через некоторое время скрылся», — рассказала свидетельница произошедшего.

По факту произошедшего проверку проводят сотрудники полиции. Личность мужчины устанавливается и обстоятельства произошедшего устанавливаются.