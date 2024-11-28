Мужчина в ссоре зарезал пасынка на даче в Дрибинском районе

Обвиняемый, 43-летний могилевчанин, находился 5 июля в дачном доме в Дрибинском районе. Во время телефонного разговора он поссорился со своим 24-летним пасынком. После этого нетрезвый молодой человек приехал к отчиму из Могилева, чтобы поговорить лично. Однако мужчина встретил его с ножом в руках.



Разгорелся конфликт и обвиняемый нанес пасынку не менее семи ножевых ранений. Молодой человек скончался на месте происшествия.



Обвиняемый фактически не признал свою вину и утверждал, что действовал в состоянии необходимой обороны.



Суд Дрибинского района на основании ч.1 ст. 139 Уголовного кодекса назначил мужчине 13 лет исправительной колонии усиленного режима. В пользу родного брата погибшего суд взыскал с обвиняемого Br70 тыс. материальной компенсации морального вреда.



Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.